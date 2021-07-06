Власти Украины готовы принять еще ряд законов по борьбе с олигархами, если закона о деолигархизации будет недостаточно. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 6 июля в интервью журналу Forbes

«У Владимира Зеленского есть не только план Б — у него полный алфавит. Если нужно, то мы и до буквы «Я» дойдем. Однако без законов двигаться не сможем, нужны законы о лоббизме и антитрастовое законодательство, в которых будет прописано, под действие каких законов будут подпадать олигархи», — сказал Данилов.

Ударить олигархами по коренным народам. Зачем Верховная Рада приняла два странных законопроекта © Facebook, Слуга Народу / Facebook, Слуга Народу / Перейти в фотобанк

Кроме того, партия «Слуга народа» анонсировала ряд дополнительных законопроектов по регулированию деятельности олигархов в Украине.