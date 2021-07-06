«У Владимира Зеленского есть не только план Б — у него полный алфавит. Если нужно, то мы и до буквы «Я» дойдем. Однако без законов двигаться не сможем, нужны законы о лоббизме и антитрастовое законодательство, в которых будет прописано, под действие каких законов будут подпадать олигархи», — сказал Данилов.
Ранее Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)». Среди прочего законопроект подразумевает создание реестра олигархов.
Кроме того, партия «Слуга народа» анонсировала ряд дополнительных законопроектов по регулированию деятельности олигархов в Украине.