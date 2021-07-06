Отмечается, что информацию о происшествии спасатели получили во вторник в 9:26. После взлета у вертолета начались проблемы с двигателем. После падения вертолет полностью затонул.
«В воде оказались три человека. Проходящие на катере туристы подобрали пострадавших. Затем пассажиров вертолета доставили в больницу», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что на вертолете летели граждане Украины, которые проживали в Польше. Двух пострадавших доставили в больницы с травмами позвоночника.
Ранее в марте в Польше разбился автобус, в результате аварии 35 человек было госпитализировано, 9 — в тяжелом состоянии.
В 2018 году с автобусом, перевозившим украинцев в Польше, произошел аналогичный случай, однако пострадавших было больше — 51 человек, а трое погибли на месте происшествия.