Трое граждан Украины пострадали в результате падения вертолета в озеро Талты в Варминско-Мазурском воеводстве в Польше. Об этом 6 июля сообщает RMF24

Отмечается, что информацию о происшествии спасатели получили во вторник в 9:26. После взлета у вертолета начались проблемы с двигателем. После падения вертолет полностью затонул.

«В воде оказались три человека. Проходящие на катере туристы подобрали пострадавших. Затем пассажиров вертолета доставили в больницу», — говорится в сообщении.

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Ранее в марте в Польше разбился автобус, в результате аварии 35 человек было госпитализировано, 9 — в тяжелом состоянии.

В 2018 году с автобусом, перевозившим украинцев в Польше, произошел аналогичный случай, однако пострадавших было больше — 51 человек, а трое погибли на месте происшествия.