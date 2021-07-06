На заседании Одесского горсовета местный чиновник Борис Панов попал в неловкую ситуацию, забыв слово на украинском языке. Об этом 5 июля сообщил Telegram-канал Инсайдер UA

«Депутаты Одесского горсовета пытаются разговаривать на украинском языке. Начальник управления капитального строительства Борис Панов — особенно ценный кадр — забыл слово на украинском и просто завис», — говорится в сообщении.

«Галицкий язык»: новояз, польско-украинский суржик или хорошо забытое старое? © РИА Новости, Виталий Аньков / Перейти в фотобанк Михаилу Кучуку, который к нему обратился, но смог сказать лишь, что «вопрос находится на постоянном контроле в управлении», а затем «завис», вздыхая и пытаясь вспомнить нужное слово.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» на Украине приняли в апреле 2019 года.

С 16 января 2021 года вступила в силу дискриминационная статья 30 о необходимости использования украинского языка в сфере обслуживания, вызвавшая шквал недовольства русскоязычных жителей Украины.