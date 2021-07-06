«Основанием для принятия решения стало нарушение действующего законодательства в части, касающейся специализаций иностранных СМИ. В эфире украинских телепрограмм выявлена реклама, не заявленная при получении разрешений на вещание», — уточнили в ведомстве.
Киевский режим ранее исключил из сетки вещания на Украине белорусский телеканал «Беларусь 24». Причиной запрета канала стала демонстрация в эфире песен, фильмов и программ с участием персон, запрещенных на Украине.
Кроме того, «Беларусь 24» обвинили в распространении контента, якобы содержащего «элементы разжигания национальной розни» и пренебрежительные высказывания в адрес Украины.
В Мининформе Белоруссии назвали такие действия украинских властей очередным безосновательным недружественным жестом.