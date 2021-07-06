Украинские телеканалы UA и KVARTAL TV исключены из списка разрешенных для ретрансляции на территории Беларуси, говорится в решении Мининформации республики от 5 июля

«Основанием для принятия решения стало нарушение действующего законодательства в части, касающейся специализаций иностранных СМИ. В эфире украинских телепрограмм выявлена реклама, не заявленная при получении разрешений на вещание», — уточнили в ведомстве.

День независимости Белоруссии. Кто и какой смысл вкладывает в это понятие © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Кроме того, «Беларусь 24» обвинили в распространении контента, якобы содержащего «элементы разжигания национальной розни» и пренебрежительные высказывания в адрес Украины.

В Мининформе Белоруссии назвали такие действия украинских властей очередным безосновательным недружественным жестом.