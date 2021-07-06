Представители общественной организации «Стоп шлам» устроили потасовку с протестующими сотрудниками Николаевского глиноземного завода перед зданием Николаевского апелляционного суда. Об этом 6 июля сообщает Інше.TV

Во вторник в Николаевском апелляционном суде рассматривается апелляция на решение Заводского районного суда Николаева, который удовлетворил иск «Стоп шлама» к Николаевскому глиноземному заводу о взыскании морального вреда на сумму, превышающую 9 млрд грн (около 22 млрд рублей).

В Николаеве ликвидировали легендарный судостроительный завод © РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

«Однако, когда прозвучал гимн Украины, на место митинга подтянулись члены ОО «Стоп шлам», которые также попытались развернуть свои плакаты с надписями: «Русский алюминий убивает Николаев!». Работников НГЗ это возмутило, и начались потасовки — стороны толкались и выкрикивали друг другу «без провокаций!», в конце концов, «стопшламовцев» просто вытолкали с первой линии митингующих», — говорится в сообщении.

В конфликт пришлось вмешаться представителям группы коммуникации полиции. О пострадавших не сообщается.