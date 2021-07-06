Во вторник в Николаевском апелляционном суде рассматривается апелляция на решение Заводского районного суда Николаева, который удовлетворил иск «Стоп шлама» к Николаевскому глиноземному заводу о взыскании морального вреда на сумму, превышающую 9 млрд грн (около 22 млрд рублей).
Отмечается, что перед началом заседания у здания собралось около 150 работников завода, которые принесли с собой плакаты с требованиями: «Уничтожение НГЗ — обнищание 20000 людей», «Кто накормит наших людей?», «Что будет со шламовыми полями после закрытия НГЗ?».
«Однако, когда прозвучал гимн Украины, на место митинга подтянулись члены ОО «Стоп шлам», которые также попытались развернуть свои плакаты с надписями: «Русский алюминий убивает Николаев!». Работников НГЗ это возмутило, и начались потасовки — стороны толкались и выкрикивали друг другу «без провокаций!», в конце концов, «стопшламовцев» просто вытолкали с первой линии митингующих», — говорится в сообщении.
В конфликт пришлось вмешаться представителям группы коммуникации полиции. О пострадавших не сообщается.