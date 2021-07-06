Какие знаки зодиака смогут грести деньги лопатой в июле, на днях рассказали астрологи в комментарии УНИАН

Астрологи назвали неподвластные старости знаки зодиака © СС0, Pixabay

Весов ждет удача в сфере торговли, также звезды сулят удачные покупки. Обдумайте, куда стоит вложить деньги, — удачный момент настал, указывают астрологи. При этом стоит спешить: 11 июля ослабеет влияние на гороскоп планеты Меркурий, которая покровительствует финансовым операциям.

Тем временем главные везунчики июля, которых ждет крупная прибыль, — Овны. Деньги потекут к представителям этого знака рекой благодаря взаимодействию с окружающими людьми. Звезды сулят Овнам карьерный рост и премии. Овнам-начальникам, по мнению астрологов, повезет в плане работы и доходов особенно сильно.