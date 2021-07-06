Лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко во вторник находится с рабочей поездкой в Донбассе. Об этом 6 июля сообщает «Пятый канал»

Шатающийся Порошенко удивил украинских военных в Донбассе - видео

Вместе с Порошенко приехали также волонтеры, которые привезли военным черешню.

Порошенко возил ягоды военным, еще когда был президентом. В июне 2016 года кроме 14 орденов и медалей для военнослужащих он привез на передовую 60 кг черешни и 60 кг клубники.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена.

Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.