«Пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко посещает восток Украины. Посещение 10-й ОГШБ (отдельная горно-штурмовая бригада. — Ред). Вручение бригадного комплекса видеонаблюдения», — говорится в сообщении.
Вместе с Порошенко приехали также волонтеры, которые привезли военным черешню.
Порошенко возил ягоды военным, еще когда был президентом. В июне 2016 года кроме 14 орденов и медалей для военнослужащих он привез на передовую 60 кг черешни и 60 кг клубники.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена.
Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.