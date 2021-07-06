Четыре политические партии прошли бы в украинский парламент, если бы выборы в Раду проходили в начале июля. Об этом 6 июля свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг» 30 июня - 3 июля

Опубликован новый рейтинг украинских партий © CC0, Pixabay

Также в парламент проходят «Европейская солидарность» с 13,5% против 14,6% в апреле, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 12,8% против 14,2% и Всеукраинское объединение «Батькивщина» — 12,3% против 12,9%.

Социологическое исследование проводилось на всей территории Украины методом телефонного интервью. Опросили 2,5 тыс. респондентов старше 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью не превышает 2%.

Накануне были обнародованы данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), согласно которым «Слуга народа» стала единственной партией, которая существенно укрепилась в рейтинге. При этом «Европейская солидарность», «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Батькивщина» по сравнению с данными на конец мая не просто не укрепились, а потеряли процентные пункты поддержки.