Рейтинг партий, которые бы точно прошли в Раду, по-прежнему возглавляет «Слуга народа» с 24,9% голосов респондентов, определившихся с выбором. По сравнению с данными на конец апреля партия укрепилась на 2%.
Также в парламент проходят «Европейская солидарность» с 13,5% против 14,6% в апреле, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 12,8% против 14,2% и Всеукраинское объединение «Батькивщина» — 12,3% против 12,9%.
Социологическое исследование проводилось на всей территории Украины методом телефонного интервью. Опросили 2,5 тыс. респондентов старше 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью не превышает 2%.
Накануне были обнародованы данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), согласно которым «Слуга народа» стала единственной партией, которая существенно укрепилась в рейтинге. При этом «Европейская солидарность», «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Батькивщина» по сравнению с данными на конец мая не просто не укрепились, а потеряли процентные пункты поддержки.