По словам ведущей, болезнь спины у нее с детства. Из-за этого ей приходится терпеть сильную боль и заставлять себя не сидеть на месте, а проживать каждый день как последний.
Она пояснила, что всегда хотела не отличаться от сверстников, а прыгать на батуте и с тарзанки и кататься на роликах, как все остальные.
«Эта боль напоминает мне, что нужно проснуться как можно раньше и начинать проживать жизнь. Боль — это мое личное напоминание каждый день, что жизнь не бесконечна. Что рядом всегда существует смерть», — призналась Тодоренко.
Звезда добавила, что именно болезнь мотивировала ее на путешествия и достижения в разных сферах.
Ранее Тодоренко сообщила в Instagram, что ее госпитализировали во время отпуска в Турции.