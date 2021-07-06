Украинская телеведущая Регина Тодоренко сообщила подписчикам, что с детства борется с серьезным заболеванием позвоночника и страдает от боли. Об этом она на днях рассказала в сторис Instagram

«Без масок всегда лазят»: Тодоренко обвинили во вранье о дне рождения c COVID-19 © Регина Тодоренко/Инстаграм

Она пояснила, что всегда хотела не отличаться от сверстников, а прыгать на батуте и с тарзанки и кататься на роликах, как все остальные.

«Эта боль напоминает мне, что нужно проснуться как можно раньше и начинать проживать жизнь. Боль — это мое личное напоминание каждый день, что жизнь не бесконечна. Что рядом всегда существует смерть», — призналась Тодоренко.

Звезда добавила, что именно болезнь мотивировала ее на путешествия и достижения в разных сферах.

Ранее Тодоренко сообщила в Instagram, что ее госпитализировали во время отпуска в Турции.