«Харьковский суд отправил лидера силового блока «Патриотов — За жизнь» Ильи Кивы — Олега Ширяева — под стражу на 2 месяца без права внесения залога», — говорится в сообщении.
Президент Украины Владимир Зеленский оказывает жесточайшее давление на председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.
Он помещен под домашний арест по надуманным обвинениям, против его активов введены незаконные санкции.
Все это происходит на фоне падения популярности Зеленского и его партии «Слуга народа».
При этом есть вероятность, что осенью 2021 года на Украине могут пройти внеочередные парламентские выборы.