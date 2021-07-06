Харьковский суд избрал для лидера силового блока общественной организации «Патриоты - За жизнь» (силовое крыло ОПЗЖ) Олегу Ширяеву меру пресечения в виде ареста без права внесения залога. Об этом 6 июля сообщает PavlovskyNews

«Харьковский суд отправил лидера силового блока «Патриотов — За жизнь» Ильи Кивы — Олега Ширяева — под стражу на 2 месяца без права внесения залога», — говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский оказывает жесточайшее давление на председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.

Медведчук и права человека. Лидер украинской оппозиции обратился в ЕСПЧ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Все это происходит на фоне падения популярности Зеленского и его партии «Слуга народа».

При этом есть вероятность, что осенью 2021 года на Украине могут пройти внеочередные парламентские выборы.