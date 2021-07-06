Великобритании и ее союзникам не стоит «соваться» в Черное море и нарушать границы РФ. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков, передает РИА Новости 6 июля

По его мнению, если говорить об инциденте с эсминцем Defender, Лондон и Вашингтон «стремятся потакать» Киеву в чреватых конфликтами ситуациях. Сам инцидент он назвал провокацией.

«С провокаторами нужно говорить максимально прямо, предметно объясняя на пальцах, что в следующий раз им свои провокации лучше оставить в стороне и сюда не соваться. Просто не соваться, потому что по носу они получат. А риски конфликтов в результате этого могут повыситься еще больше», — сказал он.

По его словам, Москва «готова дать отпор любому авантюристу», а также призвал оставить мирным Черное море.

«Агрессивная и провокационная политика». Как Украина вмешалась в инцидент с британским эсминцем © REUTERS, Sergey Smolentsev

Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик сбросил бомбы по курсу движения эсминца. Только после этого корабль оставил российские воды.

Оборонное ведомство Великобритании настаивает, что корабль якобы совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, а Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила о своих действиях. Однако находившиеся на борту британского судна журналисты подтвердили, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.