Президенту Украины Владимиру Зеленскому выразили доверие 46% украинцев. Об этом 6 июля свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг» 30 июня - 3 июля

При этом 52% украинцев Зеленскому не доверяют, и 27% заявили, что не будут поддерживать его на президентских выборах ни при каких обстоятельствах.

Недоверие украинцев к СБУ и полиции растет - опрос © пресс-служба СБУ Петру Порошенко, не доверяют 75%, а 45% не проголосовали бы за него. Одному из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку доверяют 16% респондентов, не доверяют 70%.

Лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко доверяют 30% респондентов, не доверяют 68%, а не проголосовали бы 32% украинцев.

Социологическое исследование проводилось на всей территории Украины методом телефонного интервью. Опросили 2,5 тыс. респондентов старше 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью не превышает 2%.