Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики прекращают сдерживать нелегальных мигрантов, следующих в Европейский союз из неблагополучных регионов планеты. Его слова приводит государственное агентство БелТА 6 июля

Ранее власти ряда стран ЕС, в частности, Прибалтика и Польша, высказывали недовольство возросшим потоком нелегалов, проникающих на их территорию из Белоруссии.

«Если кто-то думает, что мы сейчас закроем границу с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной и превратимся в отстойник беглых из Афганистана, Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Туниса, то он просто заблуждается как минимум», — сказал Лукашенко.

День независимости Белоруссии. Кто и какой смысл вкладывает в это понятие © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Лукашенко также ответил всем своим западным критикам, обвиняющим его в невыполнении договора о реадмиссии, что это прямое следствие антибелорусской и антироссийской политики Европейского союза.

«Они хотят превратить Беларусь в отстойник: туда забежали люди, спасаясь от горя, несчастья и войны, и они хотят, чтобы мы их забирали и здесь размещали в "концлагеря". Этого не будет после той политики, которую вы проводите в отношении Беларуси и России», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что люди из неблагополучных регионов «бегут от войны и бегут туда, куда их пригласили», и напомнил, что ЕС ввел льготы для беженцев.