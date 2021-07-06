Ранее власти ряда стран ЕС, в частности, Прибалтика и Польша, высказывали недовольство возросшим потоком нелегалов, проникающих на их территорию из Белоруссии.
«Если кто-то думает, что мы сейчас закроем границу с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной и превратимся в отстойник беглых из Афганистана, Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Туниса, то он просто заблуждается как минимум», — сказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что белорусские власти не будут задерживать тех, кто идет «в просвещенную, теплую, уютную Европу».
Лукашенко также ответил всем своим западным критикам, обвиняющим его в невыполнении договора о реадмиссии, что это прямое следствие антибелорусской и антироссийской политики Европейского союза.
«Они хотят превратить Беларусь в отстойник: туда забежали люди, спасаясь от горя, несчастья и войны, и они хотят, чтобы мы их забирали и здесь размещали в "концлагеря". Этого не будет после той политики, которую вы проводите в отношении Беларуси и России», — сказал Лукашенко.
Он отметил, что люди из неблагополучных регионов «бегут от войны и бегут туда, куда их пригласили», и напомнил, что ЕС ввел льготы для беженцев.