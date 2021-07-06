Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что санкции Запада в отношении республики – это шантаж в международном масштабе. Его слова 6 июля приводит Sputnik. Беларусь

«По сути использование ограничительных мер в качестве инструмента давления на суверенное государство — это беззаконие и шантаж в международном масштабе. Шантаж, который, напомню, в документах ООН и иных международных организаций осуждается как недопустимая мера», — сказал глава государства.

В кольце фронтов. Россия и Белоруссия противостоят внешней агрессии © AP, Maxim Guchek/BelTA Pool Photo

Помимо этого была запрещена передача товаров и технологий военного и двойного назначения и услуг страхования для властей республики. К рестрикциям подключились Великобритания, США и Канада.

Белоруссия сформировала комплекс мер в ответ на санкции. Решения пообещали вскоре озвучить.