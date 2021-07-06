«По сути использование ограничительных мер в качестве инструмента давления на суверенное государство — это беззаконие и шантаж в международном масштабе. Шантаж, который, напомню, в документах ООН и иных международных организаций осуждается как недопустимая мера», — сказал глава государства.
В конце июня Евросоюз ввел четвертый пакет экономических санкций против Белоруссии. Под них подпали 166 физических и 15 юридических лиц. Согласно принятым мерам, ЕС ограничивает доступ Белоруссии на свои финансовые рынки, вводит ограничения на торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями, а также табачными изделиями.
Помимо этого была запрещена передача товаров и технологий военного и двойного назначения и услуг страхования для властей республики. К рестрикциям подключились Великобритания, США и Канада.
Белоруссия сформировала комплекс мер в ответ на санкции. Решения пообещали вскоре озвучить.