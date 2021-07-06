Юморист Максим Галкин на днях опубликовал в Instagram видеоролик, в котором их с Аллой Пугачевой дочь Лиза вновь восхитила подписчиков звездной пары артистизмом

В видео дочь Пугачевой и Галкина декламирует стихотворение о бабочке. «Пир во время чумы»: Галкин разгневал фанатов снимками со своего дня рождения © Instagram, maxgalkinru

«Солнышко», «Артистка подрастает», «Лизаветишна просто потрясающая! Максим, вы уже готовы толпы кавалеров отгонять?», «Уход со сцены, как всегда, фееричен», «Вся в маму», — прокомментировали выступление подписчики Галкина.

В числе восхитившихся талантами Лизы Галкиной в комментариях отметились актриса Нонна Гришаева, певец Сосо Павлиашвили, продюсер Иосиф Пригожин и другие друзья звезд.

Двойняшки Лиза и Гарри родились в семье Пугачевой и Галкина в 2013 году с помощью суррогатной матери. Сейчас дети на летних каникулах, а в сентябре пойдут во второй класс. По словам Галкина, только на обучение двойняшек они с женой тратят три с лишним миллиона рублей в год.