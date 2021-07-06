Ранее советник главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович сообщил, что Ермак ведет переговоры с замгоссекретаря США Викторией Нуланд по поводу участия США в урегулировании конфликта в Донбассе.
Рябков отметил, что сейчас сложно представить конструктивный вклад США в работу в минском формате. При этом РФ не исключает, что Штаты присоединятся к этому вопросу.
«Здесь могут быть разные опции. Это зависит от того, кто конкретно с американской стороны будет назначен главным координатором соответствующих усилий», — подчеркнул замминистра.
Также Рябков отметил, что у Москвы нет сомнений, что США захотят ограничить преимущества РФ в сфере вооружений.