Россия не будет против подключения США к урегулированию на Украине, в случае если Вашингтон перестанет навязывать свои подходы. Об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал в интервью журналу «Международная жизнь» 6 июля

США «имеют право» участвовать в урегулировании в Донбассе - советник Ермака © Facebook Алексея Арестовича Андрея Ермака, член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович сообщил, что Ермак ведет переговоры с замгоссекретаря США Викторией Нуланд по поводу участия США в урегулировании конфликта в Донбассе.

Рябков отметил, что сейчас сложно представить конструктивный вклад США в работу в минском формате. При этом РФ не исключает, что Штаты присоединятся к этому вопросу.

«Здесь могут быть разные опции. Это зависит от того, кто конкретно с американской стороны будет назначен главным координатором соответствующих усилий», — подчеркнул замминистра.

Также Рябков отметил, что у Москвы нет сомнений, что США захотят ограничить преимущества РФ в сфере вооружений.