В руках участники акции держат плакаты с надписью «111 статья» (ст. 111 УК Украины — государственная измена. — Ред.)
Активисты требуют от ГБР начать досудебное расследование в отношении Зеленского.
Ранее члены украинских националистических организаций публично обвинили Владимира Зеленского в «сливе» операции по задержанию «вагнеровцев».
В конце июля 2020 года в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК». Украина отправила запрос на их экстрадицию, но Минск решил выдать их Москве. Сразу после этого появилась информация, что это была операция спецслужб.
Отмечалось, что Украина намеревалась через авиарейс из Минска в Стамбул доставить их на работу в Южную Америку. Предполагается, что самолет мог бы сесть в Киеве, а наемников бы арестовала украинская сторона. ГБР завело несколько дел по факту срыва возможной операции по «вагнеровцам».