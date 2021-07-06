Украинские националисты пришли к зданию Государственного бюро расследований (ГБР) и подали заявление на президента Украины Владимира Зеленского о государственной измене. Об этом 6 июля сообщил Telegram-канал PavlovskyNews

В руках участники акции держат плакаты с надписью «111 статья» (ст. 111 УК Украины — государственная измена. — Ред.)

Активисты требуют от ГБР начать досудебное расследование в отношении Зеленского.

Ранее члены украинских националистических организаций публично обвинили Владимира Зеленского в «сливе» операции по задержанию «вагнеровцев».

«Вагнергейт»: факты и история вопроса

Отмечалось, что Украина намеревалась через авиарейс из Минска в Стамбул доставить их на работу в Южную Америку. Предполагается, что самолет мог бы сесть в Киеве, а наемников бы арестовала украинская сторона. ГБР завело несколько дел по факту срыва возможной операции по «вагнеровцам».