Очевидцы заметили прямое сходство итальянского матроса с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом 6 июля сообщил Telegram-канал «Политика Страны»

Зеленский кардинально поменял отношение к русским © AP, Efrem Lukatsky фото сделано на днях на итальянском фрегате Virginio Fasan, который участвует в учениях. На снимке не Зеленский, а итальянский матрос, как две капли воды похожий на украинского президента», — говорится в материале.

Как отмечают украинские СМИ, это не первый «двойник» главы государства: ранее в Facebook обнародовали фото, на котором похожий на президента Украины мужчина едет в вагоне метрополитена. Им оказался мяляр-узбек Умид. Мужчина рассказал, что его часто узнают на улице, а на работе в шутку называют Зеленским.

Учения Sea Breeze — это многонациональные военные учения, которые проводятся на Украине с 1997 года. Организаторами учений являются Украина и США. 28 июня при участии представителей около 30 стран-участников состоялась торжественная церемония открытия учений в Одессе. Они продлятся до 10 июля в Очакове, на Днестровском лимане, Кинбурнской косе, островах Змеиный и Первомайский, а также в других регионах Украины.

Зеленский также принял участие в учениях. Во время поездки он посетил эсминец «Росс» Военно-Морских Сил США. Украинский лидер назвал символичным то, что в один день отмечаются День ВМС Украины и День независимости США, и поздравил американский народ.