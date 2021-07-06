Медузы заполняют прибрежные воды на Арабатской стрелке, вблизи города Геническ. По словам туристов, медуз с каждым днем становится только больше — воду уже сравнивают с киселем, к которому не хочется прикасаться.
Также туристы жалуются на стоимость жилья: цена на жилье на Бердянской косе — от 1 тыс. грн (2685 руб.) в сутки. Старый бюджетный дом на берегу обойдется в 150 грн за человека в сутки (402 руб.), правда, все удобства будут на улице.
Отмечается, что на центральном пляже Бердянска очень много отдыхающих. На Бердянской косе на море водоросли, а на берегу много больших мертвых медуз, но, к счастью, нет морских блох.
А вот в курортной Кирилловке, как сообщалось ранее, туристы не могут найти спасение от морских блох — их укусы отбивают желание идти купаться, вызывают зуд и аллергическую реакцию.