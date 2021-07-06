Туристы, решившие отдохнуть в июле на Азовском побережье, жалуются на море, которое превратилось в кисель из-за водорослей и медуз. Об этом 6 июля сообщает «Типичный Херсон»

Медузы заполняют прибрежные воды на Арабатской стрелке, вблизи города Геническ. По словам туристов, медуз с каждым днем становится только больше — воду уже сравнивают с киселем, к которому не хочется прикасаться.

Морские блохи и медузы: на Азовском море туристы столкнулись с нашествием «местных жителей» © pixabay

Отмечается, что на центральном пляже Бердянска очень много отдыхающих. На Бердянской косе на море водоросли, а на берегу много больших мертвых медуз, но, к счастью, нет морских блох.

А вот в курортной Кирилловке, как сообщалось ранее, туристы не могут найти спасение от морских блох — их укусы отбивают желание идти купаться, вызывают зуд и аллергическую реакцию.