По данным ведомства, выпускной проходил в ресторане в селе Майдан-Чапельский.
«В период с 3 по 5 июля в больницы г. Винницы с предварительным диагнозом "острый энтероколит" госпитализированы 17 человек, которые 3 июля употребляли пищу в ресторане с. Майдан-Чапельский Винницкого района», — говорится в сообщении.
По данным издания «20 минут», в ресторане праздновали выпускной восемь школьников с классным руководителем и родителями. В том же заведении собрались еще две компании, отмечавшие годовщины с момента окончания школы.
Ранее сообщалось, что в Харькове 45 человек (из них 17 детей) были госпитализированы из-за отравления суши из одной сети ресторанов.