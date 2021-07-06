В Винницкой области 17 человек попали в больницу после празднования выпускного в одном из местных ресторанов. Об этом 6 июля сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по ЧС

По данным ведомства, выпускной проходил в ресторане в селе Майдан-Чапельский.

«В период с 3 по 5 июля в больницы г. Винницы с предварительным диагнозом "острый энтероколит" госпитализированы 17 человек, которые 3 июля употребляли пищу в ресторане с. Майдан-Чапельский Винницкого района», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в Харькове 45 человек (из них 17 детей) были госпитализированы из-за отравления суши из одной сети ресторанов.