Верховный суд Белоруссии приговорил экс-кандидата в президенты страны, бывшего главу ОАО «Белгазпромбанк» Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы. Об этом 6 июля сообщает Sputnik Беларусь

«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно Бабарико назначить 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 5 тысяч базовых величин (около 57 тыс. долларов. — Ред.)», — говорится в приговоре суда.

При этом будет зачтен срок нахождения Бабарико в СИЗО (около года).

Новые партийные инициативы в Белоруссии: Бабарико, «Союз», «Родина» и «партия власти» © РИА Новости, Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Остальные шесть обвиняемых по делу будут отбывать в колонии усиленного режима от трех до шести лет, один приговорен к пяти годам ограничения свободы.

Экс-главе «БелГазпромбанка» Бабарико вменяется ряд экономических преступлений. В частности, его обвинили в том, что группа топ-менеджеров банка под его руководством с 2004 по 2020 год получила около 12 млн долларов взяток от бизнесменов за положительные решения при оформлении кредитов. Также Бабарико обвинили в выводе средств за границу и легализации преступных доходов.

Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, который возглавлял избирательный штаб отца, задержали в июне 2020 года в Минске. Бабарико-старший планировал принять участие в президентских выборах Белоруссии, которые прошли в августе.