«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно Бабарико назначить 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 5 тысяч базовых величин (около 57 тыс. долларов. — Ред.)», — говорится в приговоре суда.
При этом будет зачтен срок нахождения Бабарико в СИЗО (около года).
Кроме того, с бизнесмена взыскали 46 млн белорусских рублей (более 18 млн долларов) «в счет погашения причиненного ущерба». Бабарико на 5 лет лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.
Остальные шесть обвиняемых по делу будут отбывать в колонии усиленного режима от трех до шести лет, один приговорен к пяти годам ограничения свободы.
Экс-главе «БелГазпромбанка» Бабарико вменяется ряд экономических преступлений. В частности, его обвинили в том, что группа топ-менеджеров банка под его руководством с 2004 по 2020 год получила около 12 млн долларов взяток от бизнесменов за положительные решения при оформлении кредитов. Также Бабарико обвинили в выводе средств за границу и легализации преступных доходов.
Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, который возглавлял избирательный штаб отца, задержали в июне 2020 года в Минске. Бабарико-старший планировал принять участие в президентских выборах Белоруссии, которые прошли в августе.