Лидер партии «Голос» Кира Рудык трижды ушла от ответа на прямой вопрос о наличии у нее американского гражданства. Это произошло в эфире телеканала «Украина 24» 5 июля

Разумков объяснил, почему против двойного гражданства на Украине © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Журналистка проявила настойчивость и уточнила, что спрашивает не о месте рождения, а о гражданстве, в частности, американском.

Но глава «Голос» лишь повторила свой ответ: «Да, я родилась в Украине, я являюсь украинкой и всегда ею была».

Когда ведущая задала свой вопрос в третий раз, Рудык не отклонилась от своей линии и вновь назвала себя украинкой по праву рождения.

Ранее президент Владимир Зеленский ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) касательно двойного гражданства украинцев. Далее правительство должно разработать ряд документов. По данным министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина намерена разрешить двойное гражданство со странами Евросоюза и другими дружественными государствами. О России речи не идет.