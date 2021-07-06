Ведущая спросила у Рудык, есть ли у нее американское гражданство, которое ей приписывают СМИ, на что нардеп ответила: «Я родилась в Украине и являюсь украинкой».
Журналистка проявила настойчивость и уточнила, что спрашивает не о месте рождения, а о гражданстве, в частности, американском.
Но глава «Голос» лишь повторила свой ответ: «Да, я родилась в Украине, я являюсь украинкой и всегда ею была».
Когда ведущая задала свой вопрос в третий раз, Рудык не отклонилась от своей линии и вновь назвала себя украинкой по праву рождения.
Ранее президент Владимир Зеленский ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) касательно двойного гражданства украинцев. Далее правительство должно разработать ряд документов. По данным министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина намерена разрешить двойное гражданство со странами Евросоюза и другими дружественными государствами. О России речи не идет.