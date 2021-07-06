Крулько предлагает дополнить закон «О высшем образовании» статьей, в которой речь идет о том, что «обучение может осуществляться на иностранном языке, кроме государственного языка государства, признанного Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом».
Депутат разработал альтернативный документ, после того как депутаты от «Слуги народа» предложили разрешить иностранцам на платной основе обучаться в вузах на иностранном языке, в том числе и русском.
Документ предлагает разрешить иностранцам обучаться за деньги физических и юридических лиц.
Осенью 2020 года Рада отказалась разрешить в вузах Украины обучение иностранным студентам на русском языке.