Депутат Верховной Рады от «Батькивщины» Иван Крулько внес на рассмотрение парламента альтернативный проект закона об исключении русского языка из списка доступных для платного обучения иностранцев в высших учебных заведениях страны. Об этом 6 июля сообщается на сайте Рады

Николаевский профессор назвал украинский язык «блевотой» © Скриншот из видео

Депутат разработал альтернативный документ, после того как депутаты от «Слуги народа» предложили разрешить иностранцам на платной основе обучаться в вузах на иностранном языке, в том числе и русском.

Документ предлагает разрешить иностранцам обучаться за деньги физических и юридических лиц.

Осенью 2020 года Рада отказалась разрешить в вузах Украины обучение иностранным студентам на русском языке.