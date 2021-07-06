«Думаю, все уже привыкли к маскам. На самом деле я бы не советовал их снимать. Почему? Несмотря на уже проведенную вакцинацию, ВОЗ, CDC вводят дополнительную норму даже для вакцинированных людей продолжать носить маски, особенно когда мы находимся в замкнутом пространстве, или если у нас недостаточный уровень вентиляции, и мы не можем гарантировать, что люди не заразятся», — отметил чиновник.
По его мнению, в ближайшее время маски не нужно снимать даже тем, кто привился от коронавируса. Кузин считает, что в помещениях маски останутся обязательными для ношения еще надолго.
С начала прививочной кампании на Украине вакцинировались 2,1 миллиона украинцев, из них полностью иммунизированы 898 тысяч.