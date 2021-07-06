Украинцы смогут отказаться от масок, только когда в стране будет достигнут адекватный уровень вакцинации или когда весь мир попрощается с пандемией COVID-19. Об этом главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил в интервью ТСН 5 июля

Ученые придумали маску для определения COVID-19 © mit.edu отметил чиновник.

По его мнению, в ближайшее время маски не нужно снимать даже тем, кто привился от коронавируса. Кузин считает, что в помещениях маски останутся обязательными для ношения еще надолго.

С начала прививочной кампании на Украине вакцинировались 2,1 миллиона украинцев, из них полностью иммунизированы 898 тысяч.