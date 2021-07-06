Единственная девушка-боец из Украины в UFC Марина Мороз опубликовала фотографии в нижнем белье в честь Дня независимости США. Фото она поделилась на своей странице в Instagram 4 июля

Боец UFC с Украины решила заработать на своих откровенных фото © Марина Мороз/Инстаграм

К посту девушка приложила ссылку на личный сайт, где, по ее словам, подготовила сюрприз для поклонников. Доступ к контенту на сайте предоставляется по подписке за 9,99 долларов (732 рубля) в месяц.

В комментариях некоторые пользователи раскритиковали спортсменку: «Зачем драться, если нюдсы (обнаженные фото — ред.) можно выкладывать», «Понятно, что в UFC мало платят». При этом большинство комментариев положительные — подписчики восхищаются красотой и формами девушки.

Последние три боя Мороз были отменены из-за травмы. В последний раз она выходила в октагон в марте 2020 года. Всего на счету Мороз 10 побед и 3 поражения в ММА.