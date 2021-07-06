На снимке девушка позирует вероятно, у себя дома, в сине-белом бикини и красных кожаных сапогах до бедер. Цвета наряда спортсменки совпадают с цветами американского флага.
К посту девушка приложила ссылку на личный сайт, где, по ее словам, подготовила сюрприз для поклонников. Доступ к контенту на сайте предоставляется по подписке за 9,99 долларов (732 рубля) в месяц.
В комментариях некоторые пользователи раскритиковали спортсменку: «Зачем драться, если нюдсы (обнаженные фото — ред.) можно выкладывать», «Понятно, что в UFC мало платят». При этом большинство комментариев положительные — подписчики восхищаются красотой и формами девушки.
Последние три боя Мороз были отменены из-за травмы. В последний раз она выходила в октагон в марте 2020 года. Всего на счету Мороз 10 побед и 3 поражения в ММА.