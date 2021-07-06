Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опроверг заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии украинско-белорусской границы из-за контрабанды оружия. Об этом министр сказал 5 июля, передают Vesti.ua

Межевич объяснил закрытие Лукашенко границы с Украиной под предлогом контрабанды - видео ©

«Нужно сохранять спокойствие и понимать, что в отношении слов Лукашенко нужно делать тщательный фактчекинг. Уверяю вас, что заявление его о контрабанде оружия из Украины в Беларусь не пройдет ни один фактчекинг, потому что это ни по одному параметру не соответствует действительности, как и его слова о закрытии границы. По моей информации, по состоянию на сегодня граница работает», — заявил министр.

Он также отметил практически монопольное положение Белоруссии на Украине в вопросе импорта топлива. При этом, по мнению Кулебы, Украине следует диверсифицировать эти поставки до тех пор, пока во главе Белоруссии стоит Лукашенко.

Ранее белорусский президент поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. По словам Лукашенко, ряд стран планирует «насильственную смену власти» в Белоруссии, в частности, с территории Украины поступает «огромное количество оружия».

При этом, по данным украинских пограничников, за последние полгода количество выявленного оружия на украинско-белорусской границе сократилось почти в семь раз. Отмечается, что эти данные в совместном отчете подтвердила и белорусская сторона.