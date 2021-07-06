Прогноз погоды на украинском кабельном телеканале poltavske.tv начал вести молодой человек с оголенным торсом

Тут русский дух: украинский ведущий-русофоб призвал лишить запрещенного Киркорова еще и звания народного артиста © Игорь Кондратюк/Фейсбук

«Было бы нечестно, если бы погоду вели только девушки, согласитесь? Поэтому мы в поисках идеального кандидата на роль ведущего прогноза погоды на PTV. Двое ребят уже попробовали свои силы. Но мы не останавливаемся и продолжаем поиски. А прямо сейчас смотрите погоду от Олега Килюшика. Он просто мечтает быть ведущим и готов на все, чтобы радовать вас прогнозом погоды с экранов телевизоров», — говорится в тексте.

Примечательно, что микрофон-петличку просто приклеили скотчем к плечу фигуристого блондина.