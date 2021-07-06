Судя по подписи к видео, с кандидатом в ведущие на телеканале еще окончательно не определились.
«Было бы нечестно, если бы погоду вели только девушки, согласитесь? Поэтому мы в поисках идеального кандидата на роль ведущего прогноза погоды на PTV. Двое ребят уже попробовали свои силы. Но мы не останавливаемся и продолжаем поиски. А прямо сейчас смотрите погоду от Олега Килюшика. Он просто мечтает быть ведущим и готов на все, чтобы радовать вас прогнозом погоды с экранов телевизоров», — говорится в тексте.
Примечательно, что микрофон-петличку просто приклеили скотчем к плечу фигуристого блондина.