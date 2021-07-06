Новый президент Эквадора Гильермо Лассо понадеялся на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом 5 июля сообщил министр иностранных дел латиноамериканской страны Маурисио Монтальво, передает РИА Новости

Песков рассказал, что затрудняет встречу Путина с Зеленским © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Сергеем Лавровым он выразил готовность Эквадора «к сближению с наилучшими намерениями, в духе открытости, для развития взаимовыгодных проектов».

Монтальво добавил, что Лассо максимально расположен к поездке в Россию и встрече с Путиным, если такой визит будет согласован.

«Мы рады и в определенной степени гордимся тем, что Эквадор находится на таком уровне торговых отношений с Россией», — сказал он.

В конце апреля Лассо обращался к российкому лидеру с просьбой поддержать Эквадор в вопросе вакцин от коронавируса.