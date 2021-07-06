По его словам, в ходе переговоров с главой министерства иностранных дел (МИД) России Сергеем Лавровым он выразил готовность Эквадора «к сближению с наилучшими намерениями, в духе открытости, для развития взаимовыгодных проектов».
Монтальво добавил, что Лассо максимально расположен к поездке в Россию и встрече с Путиным, если такой визит будет согласован.
«Мы рады и в определенной степени гордимся тем, что Эквадор находится на таком уровне торговых отношений с Россией», — сказал он.
В конце апреля Лассо обращался к российкому лидеру с просьбой поддержать Эквадор в вопросе вакцин от коронавируса.