Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова 5 июля в своем Telegram указала на критический ущерб от санкций против Белоруссии для стран Евросоюза

Захарова назвала средневековой стратегию ЕС против РФ © РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

«Такое впечатление, что в Европе, в частности в Литве, заигрались в борьбе с "режимом" и в политическом угаре уже не считают павших от "огня по своим"», — подчеркнула она.

Дипломат привела данные начальника порта в литовском городе Клайпеда, согласно которым более 30% оборота терминалов транспортного узла приходилось на Белоруссию. Большая часть торгово-логистических операций проводилась с калийными удобрениями, затронутыми новыми европейскими ограничениями. Захарова процитировала политического обозревателя Алексея Ильяшевича, который заявил, что «власти Литвы проллоббировали "смертный приговор" Клайпедскому порту».

Представитель российского МИД также отметила ущерб от прекращения грузовых перевозок белорусских товаров для железных дорог Литвы.

В конце июня Евросоюз ввел четвертый пакет экономических санкций против Белоруссии. Под них попали 166 физических и 15 юридических лиц. Согласно принятым мерам, ЕС ограничивает доступ Белоруссии на свои финансовые рынки, вводит ограничения на торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями, а также табачными изделиями. Помимо этого, была запрещена передача товаров и технологий военного и двойного назначения и услуг страхования для властей республики. К рестрикциям подключились Великобритания, США и Канада.