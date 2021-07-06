«Видели эту информацию в СМИ. Поручили консульскому отделу посольства Украины в Польше ее проверить», — сказал Николенко.
Представитель аэропорта в Познани Блавей Патрин в свою очередь заявил, что во время регистрации имели место некоторые нарушения в работе. Однако, по его словам, сведений о том, что кто-либо из членов экипажа вел себя ненадлежащим образом по отношению к пассажирам, нет.
На прошлой неделе польский пилот авиакомпании Ryanair запретил 30 украинским пассажирам подниматься на борт лайнера, следовавшего из Познани в украинскую Одессу, со словами «я король самолета». Воздушное судно прилетело в пункт назначения с опозданием на час из-за неадекватного поведения члена экипажа.