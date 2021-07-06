Белоруссия сформировала комплекс мер в ответ на санкции Евросоюза. Об этом 5 июля сообщил премьер-министр страны Роман Головченко в интервью телеканалу «Беларусь 1»

Белоруссия хочет завершить интеграцию с Россией © raskalov-vit.livejournal.com

Он назвал санкции со стороны США и Евросоюза попыткой шантажа и давления на страну, а их целью — смену власти в стране.

Глава кабмина также отметил, что Минск будет пересматривать торгово-экономические отношения с ЕС. По его словам, белорусское правительство готово заместить европейские ресурсы и в финансовом секторе, если ЕС решит аннулировать ранее заключённые инвестиционные соглашения.

«Мы готовы к тому, чтобы применять специальные защитные меры в отношении нашего рынка. Это касается не только инвестиционного импорта в Беларусь, но и товаров народного потребления. У нас есть все полномочия для того, чтобы действовать в защиту наших интересов», — отметил Головченко.

Премьер добавил, что Минск применит специальные защитные меры в отношении своего рынка, а также обеспечит поддержку всех слоев населения, которые могут пострадать от санкций.