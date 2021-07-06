Проводя сравнение с работой по созданию Европейского союза, Дзермант отметил, что там «тоже был раздрай», однако проевропейские гуманитарные структуры, элитные организации и клубы, а также европейская бюрократия вели работу по сближению народов и государств.
«В этом отношении у нас какой-то пробел. Никто не работает над сплачиванием элит, нет единой информационной повестки, каждая страна двигает в СМИ что-то свое и не пытается найти нечто общее», — сказал эксперт.
По его словам, «тут нужен какой-то прорыв, координация и создание общего поля».
Интервью Дзерманта можно прочитать на нашем сайте.