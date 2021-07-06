В странах Евразийского экономического союза не ведется серьезная работа по объединению на гуманитарном уровне, что является серьезным пробелом, рассказал белорусский политолог Алексей Дзермант в интервью Украина.ру

Проводя сравнение с работой по созданию Европейского союза, Дзермант отметил, что там «тоже был раздрай», однако проевропейские гуманитарные структуры, элитные организации и клубы, а также европейская бюрократия вели работу по сближению народов и государств.

«В этом отношении у нас какой-то пробел. Никто не работает над сплачиванием элит, нет единой информационной повестки, каждая страна двигает в СМИ что-то свое и не пытается найти нечто общее», — сказал эксперт.

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Интервью Дзерманта можно прочитать на нашем сайте.