Дзермант полагает, что нужна серьезная программа по работе с Украиной и украинским обществом, причем направленная не на негатив, а на поиск точек опоры внутри украинского общества.
«Я думаю, что как раз-таки жители Донбасса могут этим заняться, потому что они понимают, что такое украинство и Украина», — сказал эксперт.
Он отметил, что «кому-то на Донбассе это неинтересно», часть людей хотят забыть про Украину и стать гражданами России, однако, по его мнению, «это не выход».
Политолог уверен, что нужно искать ключи к Украине, так как «это большая территория и многомилионное население», и просто «забыть» о ней не получится.
Дзермант уточнил, что жители Донбасса как никто другой могут стать в определенном смысле проводниками этой новой общности и влияния на Украину и настроения украинцев.
Интервью Дзерманта можно прочитать на нашем сайте.