Жители Донбасса могут стать основной силой по наведению мостов между Россией и Украиной, так как лучше всех знают, что такое «украинство», сказал белорусский политолог Алексей Дзермант в интервью Украина.ру

Дзермант полагает, что нужна серьезная программа по работе с Украиной и украинским обществом, причем направленная не на негатив, а на поиск точек опоры внутри украинского общества.

«Я думаю, что как раз-таки жители Донбасса могут этим заняться, потому что они понимают, что такое украинство и Украина», — сказал эксперт.

Подводная лодка в лесах Украины: Как Донбасс пересадил зеленые легкие югу России © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Политолог уверен, что нужно искать ключи к Украине, так как «это большая территория и многомилионное население», и просто «забыть» о ней не получится.

Дзермант уточнил, что жители Донбасса как никто другой могут стать в определенном смысле проводниками этой новой общности и влияния на Украину и настроения украинцев.

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