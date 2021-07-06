«В Украине все больше и больше просматриваются черты внешнего управления, а нынешняя украинская власть — временная администрация, набранная из местных пособников неких заграничных центров. Та часть населения Украины, которая в настоящее время сохраняет рассудок и способность сопоставлять причинно-следственные связи, понимать характер происходящего, в любом случае является заложником. Что касается другой части общества, то здесь нужно разделять мотивы» — сказал эксперт.
По его словам, некоторые граждане искренне заблуждаются в своих оценках ситуации, потому что находятся под воздействием манипулятивной пропаганды.
«Их ограничивают в доступе к объективной информации и накачивают информацией явно лживой. Человеку, глубоко не разбирающегося в политике, достаточно сложно понять, где здесь ложь, а где правда. Кроме того, нужно понимать, что есть и те, кто впоследствии будет нести историческую ответственность перед украинским народом. Это те самые политики-коллаборационисты и разного рода нациствующие молодчики, на которых они опираются. Это ведь тоже значительная часть общества», — добавил Шпаковский.
Он подчеркнул, что к украинскому народу в Белоруссии сохраняют доброе отношение.
«Для тех граждан Украины, которые сохраняют добрые намерения и понимают общность нашей славянской цивилизации, ворота в Беларусь всегда останутся открыты», — заверил эксперт.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.