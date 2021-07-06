Белоруссия разделяет братский украинский народ и власть, которая все больше приобретает коллаборационистский характер. Об этом сообщил директор белорусского аналитического центра «Актуальная концепция» Александр Шпаковский в комментарии изданию Украина.ру

Белоруссия хочет завершить интеграцию с Россией © raskalov-vit.livejournal.com

По его словам, некоторые граждане искренне заблуждаются в своих оценках ситуации, потому что находятся под воздействием манипулятивной пропаганды.

«Их ограничивают в доступе к объективной информации и накачивают информацией явно лживой. Человеку, глубоко не разбирающегося в политике, достаточно сложно понять, где здесь ложь, а где правда. Кроме того, нужно понимать, что есть и те, кто впоследствии будет нести историческую ответственность перед украинским народом. Это те самые политики-коллаборационисты и разного рода нациствующие молодчики, на которых они опираются. Это ведь тоже значительная часть общества», — добавил Шпаковский.

Он подчеркнул, что к украинскому народу в Белоруссии сохраняют доброе отношение.

«Для тех граждан Украины, которые сохраняют добрые намерения и понимают общность нашей славянской цивилизации, ворота в Беларусь всегда останутся открыты», — заверил эксперт.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.