Наметившимся после встречи президентов Джо Байдена и Владимира Путина диалогом США и РФ более всего недовольна Украина, ее лидер Владимир Зеленский надеется в ходе встречи с Байденом в июле отговорить американского коллегу от смягчения отношений с Москвой, сказал российский политолог, экс-депутат Госдумы Сергей Станкевич в интервью Украина.ру

«Американского лидера Зеленский попытается отговорить от этого поворота, отправляясь в Вашингтон с визитом в июле, но затея эта безнадёжная, тут задействованы глобальные интересы, которые простыми жалобами и просьбами, исходящими от Киева, не развернёшь», — полагает Станкевич.

«Украина – не Россия»? Чем Путин отличается от Зеленского © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Также Станкевич отмечает, что Зеленский затаил личную обиду и на лидеров Германии и Франции, которые хотят сами наладить отношения с Москвой и добиться того же на уровне Европейского союза.

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