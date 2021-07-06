«Американского лидера Зеленский попытается отговорить от этого поворота, отправляясь в Вашингтон с визитом в июле, но затея эта безнадёжная, тут задействованы глобальные интересы, которые простыми жалобами и просьбами, исходящими от Киева, не развернёшь», — полагает Станкевич.
По его мнению, поездка Зеленского в Вашингтон для США будет носить «терапевтический» характер: Штаты попытаются успокоить украинского президента и убедить его в необходимости приспособиться к новым обстоятельствам ради высших интересов Соединенных Штатов.
Также Станкевич отмечает, что Зеленский затаил личную обиду и на лидеров Германии и Франции, которые хотят сами наладить отношения с Москвой и добиться того же на уровне Европейского союза.
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