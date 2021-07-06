«Наоборот, эти идеи становятся основой существования нынешнего украинского руководства, приходившего к власти под другими лозунгами. Это явно не способствует стабильности внутри Украины, еще больше разделяется общество, и Украина создает поле для конфликтов со своими соседями, особенно с теми народами, с которыми Украину связывают века совместной истории. Объективно говоря, ни к чему хорошему это точно не приведет», — сказал Шпаковский.
На прошлой неделе Верховная Рада Украины приняла инициированный Зеленским закон о коренных народах, к которым отнесли крымских татар, караимов и крымчаков. Закон устанавливает правовую защиту над коренными народами от лишения их целостности, культурных ценностей и разжигания розни и ненависти против них. Госдума РФ осудила закон, назвав его «вопиющей провокацией, направленной на обострение напряженности и конфликтов внутри Украины».
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