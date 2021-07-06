После прихода президента Украины Владимира Зеленского к власти украинское государство не сделало откат от радикальных националистических идей. Об этом заявил директор белорусского аналитического центра «Актуальная концепция» Александр Шпаковский в комментарии изданию Украина.ру

«Маргинальные националистические организации преследуются государством»: новый «Взгляд с Банковой»

На прошлой неделе Верховная Рада Украины приняла инициированный Зеленским закон о коренных народах, к которым отнесли крымских татар, караимов и крымчаков. Закон устанавливает правовую защиту над коренными народами от лишения их целостности, культурных ценностей и разжигания розни и ненависти против них. Госдума РФ осудила закон, назвав его «вопиющей провокацией, направленной на обострение напряженности и конфликтов внутри Украины».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.