Американские власти готовятся к противостоянию с Китаем, новым глобальным лидером, уточнил Станкевич.

«Для того, чтобы совершить крестовый поход в Азию во главе коалиции западного мира, США нужен прочный тыл в Европе, чтобы не метаться между двумя фронтами», — подчеркнул он.

Россия, США и Китай: кто кого уничтожит - видео
Россия, США и Китай: кто кого уничтожит - видео
© кадр из видео Украина.ру
Политик добавил, что в Европе Штатам «необходима стабильность и предсказуемость, как [их президент Джо] Байден откровенно и сказал».

«Именно по этому поводу он (Байден) и назначил встречу с Путиным, потому что стабильность и предсказуемость в Европе в значительной мере зависят от России», —  констатировал Станкевич.

Его интервью можно прочитать на нашем сайте. 