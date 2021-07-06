Соединённые Штаты подготовили новую цель для своих геополитических атак и хотят получить в Европе надежный тыл, что невозможно без стабилизации отношений с Россией, сказал российский политолог, экс-депутат Госдумы Сергей Станкевич в интервью Украина.ру

Американские власти готовятся к противостоянию с Китаем, новым глобальным лидером, уточнил Станкевич.

«Для того, чтобы совершить крестовый поход в Азию во главе коалиции западного мира, США нужен прочный тыл в Европе, чтобы не метаться между двумя фронтами», — подчеркнул он.

Россия, США и Китай: кто кого уничтожит - видео © кадр из видео Украина.ру

«Именно по этому поводу он (Байден) и назначил встречу с Путиным, потому что стабильность и предсказуемость в Европе в значительной мере зависят от России», — констатировал Станкевич.

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