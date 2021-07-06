Американские власти готовятся к противостоянию с Китаем, новым глобальным лидером, уточнил Станкевич.
«Для того, чтобы совершить крестовый поход в Азию во главе коалиции западного мира, США нужен прочный тыл в Европе, чтобы не метаться между двумя фронтами», — подчеркнул он.
Политик добавил, что в Европе Штатам «необходима стабильность и предсказуемость, как [их президент Джо] Байден откровенно и сказал».
«Именно по этому поводу он (Байден) и назначил встречу с Путиным, потому что стабильность и предсказуемость в Европе в значительной мере зависят от России», — констатировал Станкевич.
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