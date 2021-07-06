«Меня поражают люди, которые приходят на футбол раз в год и то в VIP-ложу, но которые повторяют мантру о том, что из-за грубых фанатов якобы невозможно прийти на футбол с семьей. У меня двое детей (одному три года, другому пять лет), и я совершенно спокойно беру их с собой на стадион, в том числе на фанатскую трибуну», — сказал эксперт.
По его словам, за последнее десятилетие трибуны российских стадионов стали самыми безопасными в Европе.
«Никаких драк, везде видеокамеры, есть семейные сектора, где спокойно болеют фанаты со своими детьми. Так что стереотип якобы об агрессивных и бескультурных фанатах продвигают абсолютно глупые и безумные люди», — объяснил Малосолов.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.