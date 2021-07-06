За последние 10 лет трибуны российских стадионов стали самыми безопасными в Европе. Об этом сообщил эксперт в области футбола и фанатского движения Андрей Малосолов в интервью изданию Украина.ру

«Лечитесь»: фанаты защитили Киркорова от взбесившихся украинцев © Пресс-служба Филиппа Киркорова

По его словам, за последнее десятилетие трибуны российских стадионов стали самыми безопасными в Европе.

«Никаких драк, везде видеокамеры, есть семейные сектора, где спокойно болеют фанаты со своими детьми. Так что стереотип якобы об агрессивных и бескультурных фанатах продвигают абсолютно глупые и безумные люди», — объяснил Малосолов.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.