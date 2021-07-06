«С 2007 по 2011 год я был вице-президентом «Всероссийского объединения болельщиков». Мы помним атмосферу, которая была тогда на матчах сборных, когда на игры в «Лужниках» РФС отдавал 22 тысячи билетов именно фанатам, занимавшимся активной поддержкой. Сейчас после ряда пертурбаций, развала ВОБа и после того, как РФС не общается конструктивно с фанатским ядром страны (это десятки тысяч человек), и на чемпионате мира 2018 года, и на чемпионате Европы 2020-го, и на отборочных играх сборная России стала единственной сборной, которая не имеет активной поддержки. Люди в кокошниках, с нелепыми усами, в тельняшках и шапках-треухах при всем к ним уважении неспособны оказать поддержку, потому что они не объединены активным ядром. Сами по себе они не будут болеть. Но, к сожалению, в России сделали ставку на людей в кокошниках и с сосисками, а не на активную поддержку», — сказал Малосолов.
Он напомнил, что на чемпионате Европы люди не получали Fan ID, видимо, потому, что находились в списках фанатов.
«Фанаты плюнули на это дело и активное фанатское движение не поддерживает сборную. Люди скажут: зачем нам нужны фанаты и их песни? Хорошо, тогда посмотрите на трибуны. У голландцев есть бешеная поддержка трибун, у венгров есть бешеная поддержка трибун, у поляков бешеная поддержка трибун, у украинцев есть поющее ядро, англичане весь матч песни поют, у итальянцев та же самая история. К сожалению, введение общероссийского Fan ID приведет к тому, что болельщиков станет меньше на трибунах и во внутреннем чемпионате. Я это предвижу и, естественно, поддержать это не могу и не хочу», — добавил эксперт.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.