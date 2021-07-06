Сборная России очень сильно отдалилась от болельщиков. Об этом сообщил эксперт в области футбола и фанатского движения Андрей Малосолов в интервью изданию Украина.ру

«Нет у нас лучше объединяющей национальной идеи, чем футбол!»: соцсети о победе сборной Украины © REUTERS, Robert Perry

Он напомнил, что на чемпионате Европы люди не получали Fan ID, видимо, потому, что находились в списках фанатов.

«Фанаты плюнули на это дело и активное фанатское движение не поддерживает сборную. Люди скажут: зачем нам нужны фанаты и их песни? Хорошо, тогда посмотрите на трибуны. У голландцев есть бешеная поддержка трибун, у венгров есть бешеная поддержка трибун, у поляков бешеная поддержка трибун, у украинцев есть поющее ядро, англичане весь матч песни поют, у итальянцев та же самая история. К сожалению, введение общероссийского Fan ID приведет к тому, что болельщиков станет меньше на трибунах и во внутреннем чемпионате. Я это предвижу и, естественно, поддержать это не могу и не хочу», — добавил эксперт.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.