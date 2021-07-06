«На чемпионате Европы это было многократно продемонстрировано, когда мы видели эти истории с избиением болельщика, и когда на каждом матче мы слышали кричалки про Путина и лозунги «смерть врагам». <…> Это очень странно, и не менее странно реагирует УЕФА, которая на это закрывает глаза», — сказал Молосолов.
Он напомнил, что в 2012 году, когда Россия играла с Чехией и в подтрибунном помещении была драка между российскими болельщиками и стюардами, со сборной России хотели снять 6 очков в качестве наказания.
«Юристы РФС с трудом отбились, и это было заменено на большой штраф и предупреждение. Здесь же эти вещи происходят постоянно, и все молчат. Я еще могу понять, почему молчит УЕФА, но мне странно, почему молчит РФС», — удивился эксперт.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.