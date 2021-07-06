Эксперт в области футбола и фанатского движения Андрей Малосолов в интервью изданию Украина.ру назвал Украину политическим проектом анти-России

Форма и есть содержание. Футбол здесь ни при чем © Facebook, Андрей Павелко

Он напомнил, что в 2012 году, когда Россия играла с Чехией и в подтрибунном помещении была драка между российскими болельщиками и стюардами, со сборной России хотели снять 6 очков в качестве наказания.

«Юристы РФС с трудом отбились, и это было заменено на большой штраф и предупреждение. Здесь же эти вещи происходят постоянно, и все молчат. Я еще могу понять, почему молчит УЕФА, но мне странно, почему молчит РФС», — удивился эксперт.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.