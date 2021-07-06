«Котлеты с гречкой. Новый уровень. Чтобы минимально изменить свою жизнь, сначала достаточно сделать несколько небольших шагов. Без громких революций. Например, в куриные котлеты фигануть курагу, а к гречке добавить карри. Все. И это уже по-другому. Вы приложили немного усилий и запустили огромный механизм изменений. Далее оно все само пойдет», — написал Клопотенко.
Чтобы начать менять свою жизнь, повар предложил смешать фарш из куриного филе (400 г) с курагой (100 г), добавить в массу манку (50 г), соль по вкусу и сформировать котлеты, которые потом можно приготовить удобным для себя способом.
Тем временем гречку, по настоянию кулинара, надо отварить с карри и сдобрить ее специями.
«Я вообще почти не приложил усилий. Просто насыпал сырой гречки на противень, добавил немного воды, карри, сверху положил котлеты и запек это все в своей паровой печи. Крошка приготовила все сама… Куриные котлеты с курагой — это вообще секс. Я сам не ожидал, если что», — отметил Клопотенко.
Ранее шеф-повар научил пресытившихся однообразной пищей подписчиков готовить гречку с миндалем.