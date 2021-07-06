Украинский шеф-повар и шоумен Евгений Клопотенко нашел способ по-новому обыграть такое приевшееся блюдо, как куриные котлеты с гречкой, с помощью всего двух ингредиентов. Обновленным рецептом он поделился в своем Instagram 4 июля

Одинокий повар-русофоб рассказал, как за 20 минут сделать «секси»-рыбу © Евгений Клопотенко/Инстаграм

Чтобы начать менять свою жизнь, повар предложил смешать фарш из куриного филе (400 г) с курагой (100 г), добавить в массу манку (50 г), соль по вкусу и сформировать котлеты, которые потом можно приготовить удобным для себя способом.

Тем временем гречку, по настоянию кулинара, надо отварить с карри и сдобрить ее специями.

«Я вообще почти не приложил усилий. Просто насыпал сырой гречки на противень, добавил немного воды, карри, сверху положил котлеты и запек это все в своей паровой печи. Крошка приготовила все сама… Куриные котлеты с курагой — это вообще секс. Я сам не ожидал, если что», — отметил Клопотенко.

Ранее шеф-повар научил пресытившихся однообразной пищей подписчиков готовить гречку с миндалем.