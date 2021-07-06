«Это очень удивительно, учитывая, насколько просел внутренний чемпионат Украины, где играют команды из сел. Это парадокс, но это парадокс, который вызван именно тем, что в Украине нет больших денег (за исключением "Шахтера" и "Динамо"), и футболисты по примеру стран вроде Хорватии или Сербии стремятся играть не у себя в стране, а выбиться за рубеж», — сказал Малосолов.
По его мнению, этот пример надо взять на вооружение и российским футболистам, которые «достаточно убаюкано и неплохо себя чувствуют в российском чемпионате с неплохими деньгами (хотя мы видим, насколько отличается уровень российского и европейского футбола)».
«Я думаю, что у сборной Украины есть все шансы отобраться на чемпионат мира (хотя участников от Европы там будет меньше). Да, политически я не приемлю Украину как проект анти-Россия, со спортивной точки зрения это неплохая команда, на которую временами приятно смотреть», — добавил эксперт.
Сборная Украины по футболу, впервые в истории вышедшая в четвертьфинал чемпионата Европы, 3 июля потерпела сокрушительное поражение от команды Англии (0:4) и покинула турнир. Главный тренер Андрей Шевченко считает, что во время игры с Англией украинцы «создавали много моментов», но «не доиграли много эпизодов».
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