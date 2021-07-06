У сборной Украины сейчас выросло хорошее поколение, у нее есть серьезная молодежная сборная и игроки, которые выступают за европейские клубы. Об этом сообщил футбольный эксперт Андрей Малосолов в интервью изданию Украина.ру

Сборная Англии разгромила украинцев и вышла в полуфинал ЧЕ по футболу © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк

По его мнению, этот пример надо взять на вооружение и российским футболистам, которые «достаточно убаюкано и неплохо себя чувствуют в российском чемпионате с неплохими деньгами (хотя мы видим, насколько отличается уровень российского и европейского футбола)».

«Я думаю, что у сборной Украины есть все шансы отобраться на чемпионат мира (хотя участников от Европы там будет меньше). Да, политически я не приемлю Украину как проект анти-Россия, со спортивной точки зрения это неплохая команда, на которую временами приятно смотреть», — добавил эксперт.

Сборная Украины по футболу, впервые в истории вышедшая в четвертьфинал чемпионата Европы, 3 июля потерпела сокрушительное поражение от команды Англии (0:4) и покинула турнир. Главный тренер Андрей Шевченко считает, что во время игры с Англией украинцы «создавали много моментов», но «не доиграли много эпизодов».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.