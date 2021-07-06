«Потому что класс соперника значительно выше. Давайте также не забывать, что сборная Украины прошла в столь высокую стадию благодаря многим счастливым случайностям. В группе она обыграла лишь самую слабую сборную чемпионата Северную Македонию, сборная Швеции — тоже не ахти какой соперник, сборная России ее многократно обыгрывала и на своем поле, и у себя дома. Теперь же Украине попался коллектив с более качественным набором футболистов», — сказал эксперт.
Он напомнил, что англичане за весь турнир не пропустили ни одного мяча.
«Это удивительное достижение. Да и поколение у англичан очень хорошее. Эта сборная действительно может побороться за золото, учитывая, что в полуфинале сойдутся сильные сборные Италии и Испании. Поэтому ничего удивительного в этом нет», — добавил Малосолов.
По его словам, сборной Украины для достижения больших целей нужен более качественный тренер.
Сборная Украины по футболу, впервые в истории вышедшая в четвертьфинал чемпионата Европы, 3 июля потерпела сокрушительное поражение от команды Англии (0:4) и покинула турнир. Главный тренер Андрей Шевченко считает, что во время игры с Англией украинцы «создавали много моментов», но «не доиграли много эпизодов».
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