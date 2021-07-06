Футбольный эксперт Андрей Малосолов в интервью изданию Украина.ру рассказал, почему сборная Украины не смогла оказать достойное сопротивление в матче с англичанами в четвертьфинальном поединке Евро-2020

«Нет у нас лучше объединяющей национальной идеи, чем футбол!»: соцсети о победе сборной Украины © REUTERS, Robert Perry

Он напомнил, что англичане за весь турнир не пропустили ни одного мяча.

«Это удивительное достижение. Да и поколение у англичан очень хорошее. Эта сборная действительно может побороться за золото, учитывая, что в полуфинале сойдутся сильные сборные Италии и Испании. Поэтому ничего удивительного в этом нет», — добавил Малосолов.

По его словам, сборной Украины для достижения больших целей нужен более качественный тренер.

Сборная Украины по футболу, впервые в истории вышедшая в четвертьфинал чемпионата Европы, 3 июля потерпела сокрушительное поражение от команды Англии (0:4) и покинула турнир. Главный тренер Андрей Шевченко считает, что во время игры с Англией украинцы «создавали много моментов», но «не доиграли много эпизодов».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.