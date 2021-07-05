Гонгадзе был убит на Украине в 2000 году. За это преступление был осужден на пожизненный срок генерал МВД Алексей Пукач. США приветствовали решение Верховного суда Украины оставить приговор в силе и призвали довести расследование до конца.
«Мы призываем генерального прокурора обеспечить полное расследование этого преступления и привлечение подстрекателей к ответственности. На протяжении более двадцати лет дело Гонгадзе было показателем эффективности системы правосудия в Украине», — говорится в заявлении посольства США
Подозреваемым по делу проходил второй президент Украины Леонид Кучма, который, по версии обвинения, требовал «разобраться» с журналистом.
Доказать его вину в суде не удалось. Несмотря на то, что были представлены аудиозаписи, изобличающие Кучму, они не были признаны доказательством, так как были добыты незаконным путем.
Отметим, к требованиям посольства США нынешняя украинская власть относится весьма трепетно, и весьма вероятно, что дело против Кучмы будет возобновлено.