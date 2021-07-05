«Окружной административный суд Киева остановил действие предписания НАПК от 1 июля в адрес наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" о прекращении контракта с председателем правления компании. Такое решение суд принял 5 июля в порядке обеспечения иска Юрия Витренко об отмене предписания НАПК», — сказал чиновник.
По его словам, решение суда показывает, что НАПК действовало с нарушением закона, так как не имеет права направлять предписание наблюдательному совету «Нафтогаза», равно как и любому другому адресату, а обязано обращаться в суд.
15 июня глава НАПК Александр Новиков заявил о незаконности назначения Витренко на должность председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».
28 апреля 2021 года Кабинет Министров назначил Витренко председателем правления «Нафтогаза» вместо Андрея Коболева, под руководством которого компания в 2020 году потерпела многомиллиардные убытки.
Против назначения Витренко высказывались официальные представители США и Евросоюза.
Также известно, что украинские антикоррупционные ведомства создавались под контролем Соединенных Штатов.