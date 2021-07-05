Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким Владимира Меньшова и рассказал о самых главных качествах режиссера и актера

5 июля Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции.

«Владимир Валентинович прожил яркую, насыщенную жизнь, неразрывно связанную с кино. Благодаря своему усердию и трудолюбию, а также незаурядному таланту, он стал блестящим и востребованным актером, широко известным не только в нашей стране, но и за рубежом», — говорится в опубликованном на сайте РПЦ соболезновании патриарха.

Предстоятель также отметил, что многие фильмы Меньшова, как актерские, так и режиссерские работы, вошли в классику отечественного кинематографа.

«Много сил было отдано почившим преподаванию актерского и режиссерского мастерства талантливой молодежи и общественной деятельности, в которой он стоял на твердых патриотических позициях», — отмечает патриарх Кирилл.

Человек на своём месте. Как жил и умер Владимир Меньшов © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк Владимир Меньшов останется в памяти россиян на долгие годы.

Народный артист РСФСР Владимир Меньшов снял фильмы «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Зависть богов», «Москва слезам не верит».

Последний получил в 1981 году «Оскара» как лучший фильм на иностранном языке. За эту же картину Меньшов получил государственную премию СССР.

Меньшов-актер снимался в фильмах, «Самоубийца», «Как царь Петр арапа женил», «Ликвидация», «Ночной дозор», «Generation "П"» и многих других.