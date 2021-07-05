Глава российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петр Толстой жестко высказался о неприемлемой ситуации с финансированием организации русофобскими странами, сообщает РИА Новости 5 июля

Толстой отметил, что взносы РФ в ПА ОБСЕ в десятки раз выше, чем у истеричных записных русофобов вроде Чехии и Украины.

«Пора менять эту ситуацию, пусть сами платят за антироссийскую музыку», — цитирует Толстого агентство.

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Толстой подчеркнул, что по вине киевского режима на территории Украины развязана гражданская война, а подконтрольные Киеву вооруженные формирования убивали мирное население на востоке страны, за что понесут ответственность вместе со своими европейскими покровителями.