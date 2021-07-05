Толстой отметил, что взносы РФ в ПА ОБСЕ в десятки раз выше, чем у истеричных записных русофобов вроде Чехии и Украины.
«Пора менять эту ситуацию, пусть сами платят за антироссийскую музыку», — цитирует Толстого агентство.
Он также сообщил, что делегация России в ПА ОБСЕ на заседании постоянного комитета 5 июля добилась исключения из повестки дня проекта «очередной антироссийской резолюции с набором лживых клише», которую предложили представители Украины.
Толстой подчеркнул, что по вине киевского режима на территории Украины развязана гражданская война, а подконтрольные Киеву вооруженные формирования убивали мирное население на востоке страны, за что понесут ответственность вместе со своими европейскими покровителями.