Сообщается, что у Стефановича 50-процентное поражение легких. В состоянии средней тяжести он госпитализирован в клинику в московском районе Сокольники. Также отмечается, что диагноз COVID-19 был поставлен режиссеру неделю назад, все это время он проходил лечение дома, однако его состояние стало ухудшаться.
Стефанович — заслуженный деятель искусств РФ. На его счету множество поставленных им в качестве режиссера кинофильмов, а также телевизионных и документальных лент. В браке с Аллой Пугачевой прожил с 1977 по 1980 гг.
В понедельник, 5 июля стало известно, что от последствий коронавируса скончался режиссер Владимир Меньшов.