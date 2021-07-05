Российский кинорежиссер Александр Стефанович, второй муж певицы Аллы Пугачевой, был госпитализирован в Москве с коронавирусом. Об этом 5 июля пишет Telegram-канал Mash

Как Сергей Зверев: Меладзе пожаловался Собчак на известную украинскую певицу © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Стефанович — заслуженный деятель искусств РФ. На его счету множество поставленных им в качестве режиссера кинофильмов, а также телевизионных и документальных лент. В браке с Аллой Пугачевой прожил с 1977 по 1980 гг.

В понедельник, 5 июля стало известно, что от последствий коронавируса скончался режиссер Владимир Меньшов.