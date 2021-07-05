Согласно новым требованиям, у девушек не должно быть имплантов, татуировок, наращенных волос и искусственно раздутых губ.
Отобрать 25 конкурсанток оказалось очень трудно и потому, что, отправляя заявки для участия в конкурсе, девушки представляют свои фото после «пластических операций» в графических редакторах.
«Наши девушки очень любят "фотошоп", и когда мы приглашаем их в офис, иногда приходит совсем другая девушка», — рассказала директор конкурса Вероника Щипцова.
Еще одна проблема — предоставление участницами конкурса эскорт-услуг. Это, по словам Щипцовой, наносит самый большой ущерб репутации «Мисс Украина».