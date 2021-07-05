Конкурс «Мисс Украина» под угрозой срыва из-за ужесточения требований американских партнеров, сообщил телеканал «1+1»

«Резиновая кукла»: поклонники Ани Лорак заподозрили ее в зависимости от уколов красоты © Ани Лорак/Инстаграм

Отобрать 25 конкурсанток оказалось очень трудно и потому, что, отправляя заявки для участия в конкурсе, девушки представляют свои фото после «пластических операций» в графических редакторах.

«Наши девушки очень любят "фотошоп", и когда мы приглашаем их в офис, иногда приходит совсем другая девушка», — рассказала директор конкурса Вероника Щипцова.

Еще одна проблема — предоставление участницами конкурса эскорт-услуг. Это, по словам Щипцовой, наносит самый большой ущерб репутации «Мисс Украина».