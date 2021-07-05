Солистка украинской группы KAZKA Александра Зарицкая призналась, что в детстве сверстники издевались над ней из-за лишнего веса, и она очень тяжело это переживала. Она рассказала об этом в программе «Светская жизнь» 4 июля

KAZKA опубликовала саундтрек к «Моя любимая Страшко» © KAZKA/Инстаграм

«Меня буллили за вес какой-то нестандартный. И я всегда старалась переводить как-то на других и указывать на их недостатки. Это неправильно, так нельзя делать. Но тогда я не знала, как с этим справляться, потому отвечала агрессией на агрессию», — рассказала Зарицкая.

Недавно группа KAZKA презентовала саундтрек к сериалу «Моя любимая Страшко», который является украинской адаптацией известного колумбийского сериального формата Betty la fea. Впрочем, и украинские, и российские телезрители помнят эту историю по российскому сериалу «Не родись красивой», который был популярен в середине 2000-х.

Певица также заявила, что ей всегда нравился сериал «Не родись красивой» и его идея показать внутреннюю красоту. Зарицкой очень импонирует героиня, и она чувствует себя немного похожей на нее.